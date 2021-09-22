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الأرصاد تكشف عن موعد سقوط الأمطار على القاهرة (فيديو)
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:30 م
شيماء حسن
أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الجاري هو بداية فصل الخريف رسميًا في مصر، مشيرة إلى أنه بداية من غدًا الخميس سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من درجتين إلى 5 درجات.
وقالت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء: "بدأنا فصل الخريف، وبداية من الغد الخميس سيكون هناك انخفاض تدريجي بحوالي من درجتين إلى 5 درجات، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 32 درجة وبداية من يوم الجمعة تنخفض إلى 30 درجة".
وأضافت: "هذا التحسن في درجات الحرارة سوف يمتد على السواحل الشمالية أو محافظات جنوب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل، متوقع بداية من الغد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، تمتد مساء الخميس على بعض محافظات الوجه البحري الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وتصل يوم الجمعة على مناطق متفرقة من القاهرة".
وأشارت: "فصل الخريف بدأ بكل ظواهره الجوية من انخفاض الحرارة أو فرص سقوط الأمطار، وهو أكثر فصول السنة اعتدالًا ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار ووارد أن يحدث بعض السيول على سلاسل البحر الأحمر أو سيناء بسبب الطبيعة الجبلية لها، فهو فصل متقلب في الأحوال الجوية".