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55 فنان من 15 دولة يشاركون فى معرض "حوار الحضارات" أونلاين

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
منار أشرف داود
نقاط مضيئة ولامعة لتجارب فنية ذاتية جادة تشارك فى المعرض الإفتراضي الدولي الذى تنظمه جماعة النيلى للفنون بمصر وتمثلها الفنانه التشكيلية صفاء عفيفى، ومنتدى لومبينى للسلام بدولة نيبال بإشراف ممثلها باسو جوتام، بعنوان "حوار الحضارات" والذى بدأ عرض أعماله بمناسبة اليوم الدولى للسلام اعتبارًا من ٢١ سبتمبر الجارى وحتى ١٥ أكتوبر المقبل.

وقالت الفنانة التشكيلية صفاء عفيفى، إن المعرض يضم ٥٥ عملًا فى مختلف المجالات الفنية لـ ٥٥ فنانًا وفنانة من مصر والعراق والأردن ونيبال والهند والمغرب وأمريكا والإمارات وتركيا وبولندا وهولاندا والإكوادور وبيرو وسنغافورة وماليزيا، فبرغم وجود جائحه الكورونا التى ساهمت بشكل كبير فى وضع حدود للانطلاق بمعارض واقعية، إلا أن الفن لا بد وأن يتحرر من اى قيود، ويستطيع الفنان أن ينطلق عبر السوشيال ميديا بأعماله الفنيه فى كل مكان.

وأضافت الفنانة صفاء عفيفى أن معرض حوار الحضارات يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، التي أثرت المعرض بمختلف الاتجاهات الفنية وإلتقاء الثقافات مشيرة إلى أهمية التبادل الثقافي بين مصر ونيبال الذى يعود بفائدة كبيرة على شعوب البلدين، وهذا ما شجعها على إقامة المعرض، الذي مكّنها من الاقتراب من الفنون والثقافة الآسيوية، وعلى الرغم من الأشكال والمفاهيم الحديثة للأعمال المعروضة، فإنها حافظت على المزاج الثقافي المختلف لكل دولة ليجمع العمل ما بين عراقة الماضي وحداثة العصر.

وأكدت صفاء عفيفى أن الفن رأس الهرم في الثقافات، لأنه الطريقة المشتركة للتواصل بين البشر، وأن التواصل بين الثقافات المختلفة أمر لا بد منه، خاصة بالنسبة للفنانين حيث تعزز المشاركة المستمرة في المعارض المختلفة الإبداع الفني لديهم، ومن خلال هذه المعارض يمكن توفير فرصة للفنانين المصريين خاصة الشباب، للتعرف على فنانين من دول وثقافات مختلفة تساعد على نشر الفن التشكيلي المصري والعربي حول العالم.

يشار إلى أن هذا المعرض هو المعرض الافتراضى الدولي الثاني، حيث أقيم معرض للتبادل الثقافي بين مصر والهند فى منتصف شهر أغسطس الماضى، وضم نحو ٤٠ فنانا من الدولتين، كما أقيم المعرض الأول الواقعي بمتحف محمود مختار بالقاهرة فى العام الماضيض، بحضور سفير دولة نيبال، ودعم معنوي من سفيرة مصر بدولة نيبال السيدة إيمان مصطفى.

الكلمات المفتاحية

كرونا صفاء عفيفى اليوم الدولي للسلام الفن التشكيلي الفجر

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