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موانيء البحر الأحمر تتداول 386 شاحنة و5600 طن بضائع عامة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
أعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانيء الهيئة شهدت تداول 386 شاحنة، و5600 طن بضائع عامة.

وذكرت الهيئة أن حركة الواردات شملت 3600 طن بضائع، و290 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 2000 طن بضائع، و96 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال ثلاث سفن هي "أمل" و"دليلة" و"الحرية 2"، وغادرت السفينة "امل"، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "بريدج" و"عمان"، وغادرت السفينة "عمان".

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