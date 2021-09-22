تطور مثير في مستقبل الساحر مع ريال مدريد

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الإسباني الذي لا يحظى بثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي.

مستقبل أسينسيو مع ريال مدريد

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن أسينسيو والمقربين منه كانوا يثقون في المدير الفني الإيطالي ولكن النجم الإسباني خاض حتى الآن 95 دقيقة في 5 مباريات.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن أسينسيو كان غير قابل للمس في ريال مدريد قبل الموسم الحالي ولكن الأمور تغيرت هذا الموسم في ظل عدم مشاركته مع الملكي.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن هذا الأسبوع سيكون مهم للغاية بشأن مصر أسينسيو، ففي حالة استمرار الوضع كما هو فإنه قد تكون هناك مفاوضات مع ريال مدريد بشأن ذلك.