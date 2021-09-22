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تجديد حبس عامل 15 يوما لقتله نجله بسبب سوء سلوكه في مصر القديمة
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:35 م
داليا عادل
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بقتل نجله المراهق بسبب سوء سلوكه مبرر جريمته بتأديبه، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
وفي وقت السابق قررت النيابة صرف زوجة الأب عقب الإدلاء بأقوالها في الواقعة.
وكانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل وزوجته عقب قتلهما ابنهما أثناء تأديبه بمصر القديمة.
وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مراهق عمره 15 سنة، جثة هامدة وعلى جسده آثار اعتداء بالضرب.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الى المستشفى، وتبين أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات شديدة بجميع أنحاء الجسم.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده ووالدته، حيث تعديا عليه بالضرب بسبب سوء سلوكه لكنه توفي في أيديهما وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وفي وقت السابق قررت النيابة صرف زوجة الأب عقب الإدلاء بأقوالها في الواقعة.
وكانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل وزوجته عقب قتلهما ابنهما أثناء تأديبه بمصر القديمة.
وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مراهق عمره 15 سنة، جثة هامدة وعلى جسده آثار اعتداء بالضرب.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الى المستشفى، وتبين أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات شديدة بجميع أنحاء الجسم.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده ووالدته، حيث تعديا عليه بالضرب بسبب سوء سلوكه لكنه توفي في أيديهما وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.