تجديد حبس عامل 15 يوما لقتله نجله بسبب سوء سلوكه في مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بقتل نجله المراهق بسبب سوء سلوكه مبرر جريمته بتأديبه، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.



وفي وقت السابق قررت النيابة صرف زوجة الأب عقب الإدلاء بأقوالها في الواقعة.



وكانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل وزوجته عقب قتلهما ابنهما أثناء تأديبه بمصر القديمة.



وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مراهق عمره 15 سنة، جثة هامدة وعلى جسده آثار اعتداء بالضرب.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الى المستشفى، وتبين أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات شديدة بجميع أنحاء الجسم.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده ووالدته، حيث تعديا عليه بالضرب بسبب سوء سلوكه لكنه توفي في أيديهما وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.