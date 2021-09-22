Advertisements

تجديد حبس عامل 15 يوما لقتله نجله بسبب سوء سلوكه في مصر القديمة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:35 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بقتل نجله المراهق بسبب سوء سلوكه مبرر جريمته بتأديبه، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

وفي وقت السابق قررت النيابة صرف زوجة الأب عقب الإدلاء بأقوالها في الواقعة.

وكانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل وزوجته عقب قتلهما ابنهما أثناء تأديبه بمصر القديمة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مراهق عمره 15 سنة، جثة هامدة وعلى جسده آثار اعتداء بالضرب.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الى المستشفى، وتبين أن الجثة لمراهق وبفحصه تبين وجود إصابات وكدمات وسحجات شديدة بجميع أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والده ووالدته، حيث تعديا عليه بالضرب بسبب سوء سلوكه لكنه توفي في أيديهما وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

مصر القديمة قتل نجله اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم الأخطبوط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن مدرب باريس سان جيمران المنتظر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 7 ساعات

رد مثير.. موسيماني يكشف سر خسارة الأهلي السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعة

ليفربول يزف بشرى سارة إلى جماهيره

منذ ساعة الا ربع

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

والدة الطفل القتيل بالهرم: "مبيخلناش نقعد على رواقة"

لشكه في سلوكها.. حبس عامل لقتله ابن زوجته في شبرا الخيمة

"يحرق زوجته وأخرى تقتل حماها وابن يقتل والده".. 8 جرائم مأسوية خلال أسبوع

تجديد حبس عامل لتعذيبه ابنته حتى الموت في حلوان

"كان شقي جدا".. التفاصيل الكاملة لمقتل طفل على يد والده بالبساتين

بسبب سلوكة السىء.. أب ينهى حياة نجله في الغربية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

06:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

04:31 م

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

03:30 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements