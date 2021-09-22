وديا.. بتروجت يفوز علي حطين السعودي





فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين بهدف مقابل لا شئ علي حساب فريق حطين السعودي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الفرعي باستاد بتروسبورت استعدادا للموسم الكروي الجديد بالقسم الثاني.



أحرز هدف بتروجت عبدالرحمن البانوبي "السكران" .



وسبق لبتروجت وأن خاض عدد من المباريات الودية منذ بداية فترة الإعداد، حيث حقق الفوز علي البلاستيك بهدف تظيف، وعلي الساحل السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتفوق على حدائق الاهرام بثلاثة أهداف لهدف، وتغلب على الغابة بثلاثية نظيفه، كما فاز بتروجت على حرس الحدود بهدفين دون رد، ولنفس النتيجة فاز على شبين القناطر .



كما تعادل بتروجت مؤخرا مع الأهلي بدون أهداف، وفاز علي بني سويف بهدفين لهدف، وعلي الفيوم بهدفين دون مقابل ،وتعادل مع دكرنس بهدف لمثله .



ومن المقرر أن فريق بتروجت يواجه الداخلية في أولي مبارياته الرسمية علي ملعب الشرطة بالعباسية .





