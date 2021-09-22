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الإسماعيلي يتعادل وديا مع بلبيس 1-1

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:40 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
محمد زويد

 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع نظيره بلبيس بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين منذ قليل.

 

 أفتتح الإسماعيلي التسجيل بهدف محمود عبد الله الذي راهن طلعت يوسف المدير الفني للدراويش منذ بداية أحداث المباراة.

 

 وسجل فريق بلبيس هدف التعادل من ركلة جزاء بقدم أحمد عيد، وشهدت المباراة طرد وحيده كانت من نصيب كابتن الفريق عماد حمدي، لتنتهي المباراة بالتعادل ١/١.

 

شهد تشكيل الإسماعيلي في المباراة عدد كبير من اللاعبين المشاركين في الاختبارات بجوار محمد صبحي، عبد الله جمعة، محمد مخلوف، عبد السميع، محمد ناصر، الفلسطيني محمد صالح.

 

وتصدي محمد صبحي لضربة جزاء من لاعب بلبيس في الشوط الأول، وأهدر مهاجم افريقي ( تحت_الاختبار ) ركلة جزاء للإسماعيلي في بداية المباراة.

 

وجاء تشكيل الشوط الثاني على النحو التالي:

 

محمد مجدي في حراسة المرمى

 

 خط الدفاع: عمر هنيدي وبيومي وعمار واحمد ايمن

 

خط الوسط: عماد حمدي ومصطفي فارس

 

أمامهم: احمد مصطفي والشامي ووجيه عبد الحكيم

 

خط الهجوم: مروان شوقي.

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