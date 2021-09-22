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مستشار الرئيس للصحة: زيادة أعداد أماكن العزل (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:55 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال المستشار محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر مازالت مستمرة في الموجة الرابعة، مشيرًا إلى أن هناك تزايد يومي في عدد الحالات ونسب الوفيات رغم أنها قليلة، ولكن مازال هناك زيادة حالتين على الأقل يوميًا.

وأضاف: "لابد من الاستمرار في أساليب الوقاية وحملات التطعيم، ومصر استطاعت التعامل مع ثلاث موجات سابقة، والحمد لله كل موجة من الموجات السابقة بتخطيط ورعاية كاملة من الرئيس والحكومة وكل الوزارات تم احتوائها، ونتمنى من خلال المتابعة الدقيقة وتوفير أماكن العلاج أن نحتوي الموجة الرابعة".

وتابع: "أغلب حالات الموجة الرابعة ما بين بسيطة إلى متوسطة ويتم التعامل معها بكل الأساليب الوقائية والعلاجية، ولا يتم دخول المستشفيات إلا للحالات المتوسطة والشديدة الخطورة، ومازال هناك أماكن في مستشفيات العزل وهناك أخرى لم تفتح حتى الآن وتم تجهيزها احترازًا لأي احتمالية".

واستطرد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: "نتمنى أن نصل قريبًا إلى ثبات عدد الحالات أو الاستقرار للوصول إلى قمة هذه الموجة ثم يحدث انخفاض في عدد الحالات، نتابع هذا التطور ونتعامل مع وباء عالمي ومرض وبائي ونتمنى خلال أسبوعين نصل إلى الذروة، ونتابع بدقة ونرى الموقف الوبائي".


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