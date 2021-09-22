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المغرب تسجل 1702 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
وكالات
 
 
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1702 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 923 ألفًا و924 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 31 وفاة ليصل العدد إلى 14 ألفًا و40 حالة، كما تم تسجيل 2451 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 890 ألفًا و734 حالة.

وقد ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 21 مليونًا و411 ألفًا و909 أشخاص حتى أمس يوم الثلاثاء، منهم 190 ألفًا و641 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 173 ألفًا و673 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 17 مليونًا و764 ألفًا و370 شخصًا.

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