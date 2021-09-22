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على مساحة 1000 متر.. وزير التموين يفتتح معرض "أهلاً مدارس" بالجيزة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
أحمد فشير

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة معرض "أهلاً مدارس" بشارع الملك فيصل بأرض المطاحن وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة بتخفيضات تبدأ من 20 إلي 40%، لتشمل كل المستلزمات المعروضة. 

وتفقد الوزير والمحافظ ومسئولى الغرفة التجارية المعرض، للوقوف على جودة المعروض والتخفيضات، مؤكدين أن هناك تنسيق مع الغرفة لضبط الاسعار واستمرار التخفيضات . ويستمر المعرض لمدة أسبوعين وحتى بدء العام الدراسى الجديد.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معارض أهلا مدارس والتي تقام خلال العام الحالي تشارك فيها الغرف التجارية في جميع محافظات الجمهورية ، إضافة إلى وجود سيارات متنقلة تجوب المناطق الأكثر احتياجا في المحافظات.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن المعرض الرئيسي في القاهرة أكثر من 210 عارض ، و معرض الجيزة فيه أكثر من 50 عارض ، ومعرض القاهرة ممتد حتي 30 سبتمبر ، بينما معرض الجيزة ممتد حتي 5 أكتوبر .

واضاف كمال، أن معرض الجيزة على مساحة 1000 متر مربع ، بينما مساحة معرض القاهرة على مساحة 3 الاف متر مربع، وهذا نموذج متكرر في باقي محافظات الجمهورية، مشددًا على أن جميع الإجراءات الاحترازية يتم تطبيقها بالاضافة الي اعتماد على نسب التخفيضات تكون كبيرة جدا تصل إلي 30% .

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