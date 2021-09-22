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مباحثات دبلوماسية بين روسيا والأمم المتحدة بشأن الوضع في أفغانستان

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين بحث مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روزماري آن ديكارلو عددًا من القضايا الإقليمية، ولا سيما التطورات الأخيرة في أفغانستان، على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة، مع التركيز على الموضوعات الإقليمية المعروضة على مجلس الأمن الدولي، والتي تشمل الوضع الراهن في أفغانستان وسوريا وليبيا وتسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية".

كما التقى فيرشينين بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا. وبحث الجانبان التعاون بين الأمم المتحدة وروسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بحسب البيان.

وأوضح بيان الخارجية الروسية أيضًا أن الجانبين ناقشا معًا آفاق تطوير عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وكذلك مشاركة روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في هذه العمليات. كما تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.

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