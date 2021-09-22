بعد اللجوء للنائب العام.. القصة الكاملة لخلافات مؤلف ومخرج مسلسل "شقة 6"





شهد مسلسل "شقة 6" سلسلة من الأزمات بين المخرج ومؤلفي العمل لم تنتهي حتى اللحظة، صراعات حادة وإداعاءات بين الثنائي توجت باللجوء للنائب العام، لحل هذا الصراع المتين بين الطرفين الذي نشب عقب تغير المخرج محمود كامل سيناريو العمل.



اتهامات بالجملة نسبها كلاً من الأطراف بالمسلسل للطرف الأخر ، حيث اتهمت السيناريست سعاد القاضي المخرج محمود كامل بالتلاعب في المحتوى الدرامي للمسلسل دون الرجوع لمؤلفي العمل الأربعة مما أحدث خللاً خلال الأحداث واستعانته بمؤلف جديد للتغير نهاية المسلسل.





كما أعلنا مؤلفي العمل تبرأهم من نهاية المسلسل التي لم تلقي إعجاب الكثيرون حيث وصف البعض أحداث المسلسل شهدت تدني خلال الحبكة وصولاً للنهاية التي لم يكن يتوقعها البعض، ونوه المخرج محمود كامل أنه المسؤول الأول عن العمل وله كامل الحرية في التغيير والتعديل وقتما يشاء.





ألا أن الخلافات لم تنتهي بين المخرج ومؤلفي العمل بعد تدخل العديد للصلح بينهما، وبدأ كلاً منهما يشن حملة ضد الآخر عبر مواقع التواصل الإجتماعي اتهم كلآ من السيناريست سعاد القاضي وزوجها محمود وحيد مخرج العمل بأنه شارك بالمسلسل بعض الفنانين الشباب التي تجمعهم صداقة قوية به وكان من بينهم الفنان "مصطفى سليم" الذي جسد دور وكيل النيابة.



وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان الشاب مصطفى سليم، ونفى خلال تصريحات خاصة كل ما يتم تداوله أن المخرج محمود كامل شاركه بالعمل لوجود علاقة صداقة بينهم، مشيرًا إلى أنه رأى المخرج لأول مرة خلال كواليس تصوير الحلقة الأولى من المسلسل وكل ما يتردد عن مشاركته بالعمل بواسطة تكهنات باطلة ليس لها أساس من الصحة وأن ما جعل المخرج يستعين به لنجاح شخصيته في مسلسل "اللي ملوش كبير " والذي جسد خلاله دور "حمزة" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.



ولم ينتهى الإسقاط عند ذلك وقط، بل إتهم المخرج محمود كامل المخرجة سعاد القاضي وزوجها محمود وحيد بأنهم إثاروا هذة البلبلة عقب استعباد السيناريست محمود وحيد من دور وكيل النيابة وانسابه للفنان الشاب مصطفى سليم، وجعل زوجها يقدم دور الضابط بدلاً من الوكيل النيابة.



وأدعى المخرج محمود كامل في تصريحات خاصة، أن السيناريست سعاد القاضي ورفيق القاضي طالبوا منه أن يكون لهم دور خلال أحداث المسلسل لكنه رفض مما جعلهم يشون حملة شرسة ضد المسلسل عقب هذا النجاح المنقطع النظير الذي حققه المسلسل.





وفي سياق متصل، نفت السيناريست سعاد القاضي، هذة التكهنات والإداعاات ضدها وضد زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك، مؤكدة بأن المخرج هو من أصر على أن يقدم زوجها محمود وحيد، دور الضابط ولم تطالبه منه أية دور لها، وأن حسابها يتعرض لمحاولات اختراق باستمرار لمنعها من التحدث وكشف الحقيقة على حد وصفها.



وإلى أية مدى سينهتي هذا الهجوم بين مؤلفي ومخرج مسلسل "شقة 6" وهل سينتهى هذا الصراع بين الطرفين أم ستكون النيابة العامة الفيصل الوحيد بين الثنائي؟.