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تعرف على خطة تطوير طريق الكباش في الأقصر

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
ناقش وزير السياحة والآثار الأعمال النهائية والموقف التنفيذي لمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وتحديد أماكن الزيارة الجاذبة على هذا الطريق وتجهيزها لتكون معرضا للصور النادرة من القرن ١٩ والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر و طريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الاثرية وصور و مناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم الأربعاء مع اللجنة الأثرية المعنية بالمشروع، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار ورئيس قطاع المتاحف ومستشار الوزير للعرض المتحفي ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار ومعاون الوزير للعرض المتحفي و مدير عام ادارة تطوير المواقع الاثرية و المتاحف.

وسيتم تزويد هذه الصور ببطاقات تعريفية وعمل كيو آر كود (QR Code) لها لتحويل الزائر على الموقع الالكترونى للوزارة لمزيد من المعلومات عن الصور و المعرض و الطريق.

كما سيتم إتاحة طريق المواكب للزيارة عن طريق تمهيد الممشي ورفع كفاءة الطريق وعمال إضاءة ليلية، بالإضافة الي تزويد الطريق بعدد من اللوحات الإرشادية يتم تصميمها بمواد مقاومة لأشعة الشمس.

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