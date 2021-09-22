المصرية للاتصالات: ليست لدينا معلومات بشأن تطورات صفقة "فودافون مصر"

أعلنت شركة المصرية للاتصالات ، أنه لا يوجد لديها أيه معلومات بشأن الخبر المنشور والخاص بتدبير شركة الاتصالات السعودية STC الأموال اللازمة لإتمام صفقة فودافون مصر.





وذكرت الشركة في بيان لها ردا على استفسارات البورصة بخصوص الخبر المنشور، أنه لا يوجد لديها معلومات أكثر من ماتم نشره في بياناتها السابقة وأخرهم بتاريخ 29 يناير 2020.



