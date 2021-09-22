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وديًا.. الداخلية يفوز على النجوم برباعية

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
نورهان فضل

تغلب فريق الداخلية على نظيره النجوم، أحد.فرق القسم الثالث، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاربعاء، وذلك في إطار استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

سجل اللاعب الافريقي بابا هدفين، كريم سعيد هدف، أسامة كاچو، ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره اتحاد الشرطة، عصر غداً الخميس .

وخاض فريق الداخلية عدة مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد الجديدة حيث فاز على النصر الكويتي 2/1 وخسر من العبور 2/1 وتعادل مع حرس الحدود 0/0 ومع بنها 1/1 وتغلب الداخلية على اتحاد الشرطة 0/2، وتعادل مع بلدية المحلة 1/1، وفاز على ألماظة 0/3، فاز  على فريق أسوان 0/1، وفاز على بني سويف 0/1 .

وتضم قائمة الفريق الأولي كلا من : رضا السيد، محمود حمدي، طارق الكومي، محمود شديد، سمير فكري، محمود طلعت، مؤمن عاطف، محمود عبد للحكيم، إسماعيل بامبا، أسامة كاچو، هارون إسماعيل، مصطفى ابراهيم، أحمد الامور، عبدالعزيز السيد، كريم سعيد مواليد 99.

وتعاقد فريق الداخلية مع كلا من: بركات حجاج، محمد جمال حارس مرمى، أحمد كمال لاعب بتروجيت، وثنائي غزل المحلة محمد سامي، محمد حمدان .

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