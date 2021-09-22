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أمطار واضطراب الملاحة.. تعرف على أبرز ظواهر الطقس على مدار الأسبوع

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:43 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
شيماء حسن
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس المتوقعة بداية من يوم غد الخميس وحتى الثلاثاء 28 من شهر ديسمبر الجاري.

وذكرت في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء أنه اعتبارًا من غدًا الخميس سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2:3 درجة مئوية.

حالة الطقس نهارًا:

طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

حالة الطقس ليلًا

معتدل على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على بعض المناطق المتقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.
سقوط الأمطار يومي الخميس والجمعة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة من 30 إلى 60%.

سقوط الأمطار يوم الخميس من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة تتراوح من 30 إلى 60%، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

سقوط الأمطار يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسب من 40 إلى 60%، ومن الثانية صباحًا وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا.

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