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احتفاءً باليوم الوطني.. مسيرة الدراجات الهوائية غداً في الرياض وجدة والخبر

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

يحتفي الاتحاد السعودي للدراجات بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" والاتحاد السعودي للرياضة للجميع غداً، باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، من خلال مسيرة للدراجات الهوائية تحت شعار "هي لنا دار"، في ثلاث مدن رئيسة الرياض جدة والخبر.

وستشهد المسيرة مشاركة أكثر من 1500 مشارك ومشاركة سيقطعون مسافة طولها 11 كيلومتراً حاملين الأعلام معبرين عن سعادتهم وسرورهم بهذه المناسبة، إلى جانب إقامة 3 سباقات للمحترفين، وعدد من الفعاليات المصاحبة بمشاركة الفرق الشعبية.

ويسعى اتحاد الدراجات من خلال هذه الفعالية التي تنبع أهميتها من أجل تعبير المشاركين عن الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي والقيادة الرشيدة، إضافة إلى المساهمة في نشر ثقافة ممارسة الدراجات الهوائية، وتعزيز ممارستها من أجل الصحة.

الكلمات المفتاحية

مسيرة الدراجات الهوائية اليوم الوطني السعودية

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