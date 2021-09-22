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ميناء دمياط يتداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء  أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2613 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، مؤكدة أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4753 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 15210 أطنان شملت "3600 طن فوسفات و 5100 طن داى أمونيوم و 2514 طن بودره جبس و2356 طن كوارتز و 1640 طن رمل ، موضحة أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41124 طنا شملت "12442 طنا من الذرة و1500 طن خردة و 15441 طن قمح و 1641 طن خشب زان و 9 آلاف طن فول صويا و 1100 طن كلوريد اثيلين".

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