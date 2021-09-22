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طبيب: عملية تحويل المسار الأصلح لمريض السمنة المحب للحلويات (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:51 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
كساب أحمد
قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية التكميم تصلح لمريض السمنة غير المدمن للحلويات، ولكن بالنسبة لمريض السكر المزمن والمحب للحلويات، فالحل في هذه الحالة هو إجراء عملية تحويل المسار.

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عملية تحويل المسار بالنسبة لمريض السمنة المحب للحلويات تقوم بتنشيط البنكرياس بشكل كبير، وتعالج السكر بشكل نهائي، وتقلل من امتصاص السكريات والدهون.

ولفت إلى أن عملة التحويل المصغر تؤدي إلى عزل جزء من المعدة بدون استئصال، ويتم توصيل الجزء المتبقي بالأمعاء بشكل مباشر.

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