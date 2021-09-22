Advertisements

حرب جديدة في كرة القدم.. "يويفا" يفتح النار على "فيفا"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:58 م
شعارا الفيفا واليويفا
شعارا الفيفا واليويفا
وكالات

انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نظيره الدولي "فيفا"، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب خططه لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين، وكذلك فشله في تحديد موعد لاجتماع خاص حول الأمر مع "يويفا".


وذكر "يويفا" في بيان له عقب اجتماع للجنة التنفيذية في تشينساو بمولدوفا، أنه طلب قبل أسبوع من الآن عقد اجتماع مع "فيفا" لكن الأخير لم يرد على الأمر بعد.


وأضاف: "يشعر يويفا بخيبة أمل من الطريقة المعتمدة في التعامل مع هذا الملف، بحيث يتم إطلاق مشاريع بها تغييرات جذرية والترويج لها بشكل علني دون المشاورة مع الأطراف المعنية بالأمر، وعدم منح الفرصة لاجتماع يتم فيه التشاور".


ويخطط "فيفا"، الذي يجرى دراسة جدوى بشأن الأمر كما أجرى استطلاعاً للرأي بين الجماهير الأسبوع الماضي، لمناقشة تلك المقترحات مع جميع الدول الأعضاء به يوم الخميس من الأسبوع المقبل.


وسيناقش الاجتماع الذي سيتم عبر الإنترنت، مستقبل الرزنامة الدولية، والتي تنتهي في عام 2023 بالنسبة للسيدات و2024 للرجال.


ويسعى "فيفا" لإقامة كأس العالم كل عامين، بدلاً من أربعة أعوام ابتداء من عام 2028، الأمر الذي سيجبر البطولات القارية الأخرى مثل كأس أمم أوروبا على أن تقام بطولاتها كل عامين أيضاً ابتداء من عام 2025، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمسابقات السيدات.


وكان رئيس "يويفا" أليكسندر سيفرين، قد هدد بمقاطعة المنتخبات الأوروبية للبطولة في حال تم الموافقة على تلك المقترحات.


ويرى "يويفا" أن قيمة بطولة كأس العالم ستقل وأن المنتخبات الأضعف سيكون لديها فرص أقل بحيث سيتم استبدال المباريات الدولية المنتظمة بالبطولات الكبرى، كما يرى الاتحاد الأوروبي للعبة أن ذلك سيتسبب في إرهاق شديد للاعبين، كما أن إقامة بطولة كأس العالم للسيدات في نفس العام مع الرجال سيقلل من قيمتها وفرص انتشارها.

الكلمات المفتاحية

كرة قدم كاس العالم رياضة اليويفا الفيفا

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ ثلث ساعة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ أقل من ساعة

بوكتينيو يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

منذ نصف ساعة

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

3 مدربين مرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

"يويفا" يرفض تنظيم مونديال 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب

بلاتيني يفتح النار على إنفانتينو

الويفا: يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخذ من طريقة إدارتنا للأزمة نموذجا يحتذى به

أرسين فينجر يدعو لإقامة المونديال واليورو كل عامين

رئيس الاتحاد الأوروبي يصدم جماهير كرة القدم بشأن يورو 2021

الفيفا يرفض مقترح دوري السوبر الأوروبي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

07:28 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

08:29 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements