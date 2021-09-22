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السكة الحديد يهزم حدائق الاهرام ويتعاقد مع توتا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أمير عزمى اليوم على فريق حدائق الاهرام بقيادة هشام عطيه إحد فريق القسم الثالث مجموعة الجيزه بهدف دون رد .


سجل عبد الله بيكا هدف اللقاء الوحيد من ركلة الجزاء في الدقيقة 25 من الشوط الأول ويلتقي غدا فريق السكة الحديد مع فريق الشمس .

ومن المقرر أن يلتقي السكة الحديد خارج الديار مع فريق بور فؤاد الصاعد حديثاً من دوري القسم الثالث ، بينما يحل فريق
حدائق الاهرام ضيفاً على فريق العياط في انطلاق القسم الثالث .


ومن جانب آخر تعاقد نادي السكة الحديد مع خالد كساب توتا لاعب غزل المحلة الأسبق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .

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