Advertisements
السكة الحديد يهزم حدائق الاهرام ويتعاقد مع توتا
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:55 م
رأفت أمين
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد بقيادة أمير عزمى اليوم على فريق حدائق الاهرام بقيادة هشام عطيه إحد فريق القسم الثالث مجموعة الجيزه بهدف دون رد .
سجل عبد الله بيكا هدف اللقاء الوحيد من ركلة الجزاء في الدقيقة 25 من الشوط الأول ويلتقي غدا فريق السكة الحديد مع فريق الشمس .
ومن المقرر أن يلتقي السكة الحديد خارج الديار مع فريق بور فؤاد الصاعد حديثاً من دوري القسم الثالث ، بينما يحل فريق
حدائق الاهرام ضيفاً على فريق العياط في انطلاق القسم الثالث .
ومن جانب آخر تعاقد نادي السكة الحديد مع خالد كساب توتا لاعب غزل المحلة الأسبق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .