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السفير الروسى لدى الصين: مستمرون فى تعزيز التعاون بين البلدين

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 
أكد السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، الأربعاء، أن موسكو وبكين مستمرتان في تعزيز التعاون بينهما تدريجيًا، على الرغم من قيود "كورونا".

وذكر السفير في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لقد أثر الوباء بشكل كبير على جميع المجالات، حتى الدبلوماسية ومع ذلك، وعلى الرغم من جميع القيود، يستمر التعاون الروسي الصيني في التعزيز على نحو تدريجي".

أشار دينيسوف إلى أن قادة البلدين استمرا في التواصل عبر الهاتف وعبر مؤتمرات "الفيديو-كونفرنس" على أساس منتظم، كما تمت المشاركة في مختلف القمم مثل منظمة شنجهاي للتعاون، ومجموعة البريكس، مٌضيفًا أنه من المقرر أيضًا المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأبيك، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الصيغ الأخرى.

كما أوضح أن حجم التجارة الثنائية قد تقلص بين البلدين، على إثر تفشي وباء "كورونا"، ولكن ليس بشكل كبير، لكن لوحظت زيادة كبيرة في الأشهر الثمانية من عام 2021، بحسب قوله.

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