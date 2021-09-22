وزارة المالية تطلق منظومة الايصال الالكتروني في حضور السفير الأمريكي بالقاهرة





اعلن وزير المالية محمد معيط، اليوم الاربعاء، اطلاق منظومة الايصال الالكتروني ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق ميكنة الاقتصاد القومي ومكافحة التهرب الضريبي في حضور جوناثان ر.كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة.





وقال وزير المالية محمد معيط، أن إطلاق منظومة الايصال الالكتروني تستهدف التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية لميكنة منظومة الضريبية بالكامل، وبالتالي تعزيز الحوكمة الضريبية.





وأضاف "معيط"، ان الايصال الالكتروني يهدف لمتابعة جميع المعاملات بين البائع والمستهلك لحظيا عبر تركيب اجهز ة رقابية في المحلات تراقب حركات المبيعات BOS، مشيرا إلى ان هذا سوف يساعد في فحص ملفات البيع الكتروني، و تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية وحماية المستهلكين في الحصول على بضائع جيدة الصنع ورد البضائع الغير مطابقة للمواصفات.





وقال "معيط"، ان المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة الايصال الالكتروني من خلال شركة مايكروسوفت، سيتم تنفيذها على ١٠٠ ممول خلال فترة زمنية ٦ شهور، بعدها ستكون منظومة الايصال الالكتروني إجباري على جميع البائعين.





وأشار" معيط" ان ميكنة منظومة الضرائب، والتي بدأت بالفاتورة الالكترونية ثم الايصال الالكتروني تستهدف دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يؤدي ادى الى زيادة الإيرادات الضريبية وهو ما تحقق في عام كورونا، حيث زادت الإيرادات الضريبية بقيمة ٩٥ مليار جنيه ، رغم عدم فرض اي ضرائب جديد.