الوقوف دقيقة حداد بختام فاعليات الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان

بدأت منذ قليل فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى ينظمه صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق،الذى وافته المنية أمس، وذلك تقديرًا لعطاءه فى خدمة الوطن.



حضر فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس ادارة صندوق مكافحة الادمان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة، كما حضر كل من الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير.