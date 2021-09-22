وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز ببطولة الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الفربق الفائز فى ختام بطولة الدوري الرياضي الذى نظمة الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان "أنت أقوى من المخدرات" وتسلم الفائزين الميداليات وكأس البطولة وذلك بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان.



وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، علي أن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وأن جميع الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، حيث تتيح المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان التأهيل الاجتماعي والنفسي وأيضا التأهيل الرياضي، مؤكده بأن حصول المتعافى على بطولة الجمهورية يبث برسالة أمل للشباب،وأن أي شاب وقع في براثن الإدمان يمكنه التعافى منه.



جاء ذلك خلال فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى نظمه صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالمركز الأولمبي بالمعادى، كما حضر كل من الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير