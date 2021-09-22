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عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:01 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
تشهد الساعات القليلة المقبلة، جلسة هامة بين لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي برئاسة أمير توفيق ونجم الفريق، من أجل تحديد مصيره.

ويسعى المارد الأحمر للتخلص من خدمات النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، وفسخ التعاقد معه بالتراضي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

"أجايي يرفض عرض الأهلي لفسخ عقده"

وكان الأهلي فشل في التوصل لاتفاق مع أجايي بفسخ التعاقد، بعدما رفض اللاعب الحصول على مبلغ 400 ألف دولار والرحيل، وتمسك بالحصول على قيمة عقده بالكامل.

ووضع المارد الأحمر اللاعب على قائمة الانتظار حتى تحديد مصيره، بعدما وضع في حسابه الشخصي مبلغ 220 ألف دولار، ربع عقده في الموسم الجديد.

وتأتي رغبة القلعة الحمراء في فسخ التعاقد مع اللاعب، بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني، والتعاقد مع الثنائي الجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزيمبيقي لويس ميكسوني، بالصيف الجاري.

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