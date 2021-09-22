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"التضامن" تكرم متعافٍ من الإدمان فاز ببطولة الجمهورية لـ"الكيك بوكس"

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
آيات عامر
كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، "حسام محمد حسن" أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع للصندوق لحصولة على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة" الكيك بوكس"، كما شارك في تصفيات منتخب مصر للسامبو وأيضا المشاركة في دورة المدربين لرياضة السامبو وحرصت الوزيرة على تسليمة ميدالية البطولة.

قصة "حسام" تعود عندما وقع في مشكلة تعاطى المخدرات وظل لمده 20 عاما يعاني من أثار المشكلة حتى تعرض لمشاكل كثيره بسبب تعاطى المواد المخدرة،الأمر الذى أثر على صحته، وحاول العلاج بنفسه لكنه فشل في بداية الأمر،حتى نصحه أحد الأصدقاء بالاتصال بالخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبعد السماع له من خلال المتخصصين بالخط الساخن ومعرفه مشكلته تم توجيهه الى مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا،حيث يعد المركز الأقرب لمحل اقامته، وظل بالمركز لمده 45 يوما.

وطوال فتره إقامه " حسام " بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمنيا حصل على تأهيل نفسى واجتماعي وجلسات العلاج بالعمل والرياضة من أجل إعادة ثقته وتأهيله بدنيا ورياضيا حتى أصبح لديه هدف وهو المشاركة في بطولة الجمهورية وحصوله على المركز الأول على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة" الكيك بوكس" وبعد خروجه من مركز العزيمة بمده لا تتعدى شهر ونصف شارك فى بطولة الجمهورية، حيث ساعده برنامج التأهيل الرياضي بمركز العزيمة من العاب رياضية مختلفة وجيم،في رفع لياقته البدنية بشكل كامل، الأمر الذى أدى الى تأهيله للمشاركة في بطولة الجمهورية وتتويجه بالفوز في البطولة، كما حصل على دورة تدريبة في الاتحاد المصري للكونغ فو وحاليا مدرب بأحد النوادي بمحافظة المنيا.

جاء ذلك خلال فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى نظمه صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالمركز الأولمبي بالمعادى، كما حضر كل من الممثل الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير

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