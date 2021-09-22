صديق مخرج الحياة يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته (فيديو)



وأشار "سلامة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أنه ترك سامح لأنه كان سيقوم بتوصيل زميلة لهم، مضيفا: "بعد ما وصل زميلتنا اتصل بيا وقالي هرجع أخدك نمشي مع بعض"، لافتا إلى أنه انتظره في السيارة حتى ينهي عمل ما ولكنه اتصل به وطلب منه أن يوصله لأقرب مستشفى.



وأضاف، "سامح كان شبه بينازع فالعربية وهما في طريقهم للمستشفى.. جبت له حاجة يشربها بناءا على طلبه ولكن مقدرش يشربها"، لافتا إلى أنه بوصولهم معهد ناصر كانت بدأت تظهر عليه علامات تشنج، وكان متألما بشدة، لافتا إلى أن الأطباء حاولوا اسعافه لمدة ساعة.

كشف محمد سلامة، مراسل بقناة الحياة، اللحظات الأخيرة في حياة المخرج الراحل سامح رمضان، إنه كان برفقة سامح بمنطقة 6 أكتوبر وكان يشعر بألم في بطنه، وأخبره أنه لم يتناول أي طعام منذ الصباح.