شاهد.. مفاجأة صلاح عبد الله للشيف علاء الشربيني على الهواء

فاجأ الفنان صلاح عبد الله، الشيف علاء الشربيني، خلال حلقة اليوم، من برنامج "أحلى أكلة"، المذاع على قناة ON، حيث احتفل بعيد ميلاده على الهواء.



في مداخلة هاتفية، وجه صلاح التحية للشيف، وغنّى له احتفالا بعيد ميلاده، وأشاد بأخلاقه وعلاقته الطيبة به، قائلا: "كل سنة وأنت ابني وحبيبي وصاحبي، عايز اكشف للناس من خلال برنامجك الحلو ده الوجه الآخر للشيف علاء الشربيني وجه الرجولة والكرم والجدعنة وفعل الخير، أنت دايما سبّاق في فعل الخير".



تابع صلاح عبد الله: "دايما أقول لكل اللي حواليا أنا عندي 3 بنات آه، بس علاء الشربيني ده ابني وحبيبي".



من جانبه، وجه الشيف علاء الشربيني الشكر لصلاح عبد الله على كلماته الطيبة، ومفاجأته اللطيفة على الهواء، قائلا: "عم صلاح عبد الله عمدة الفنانين في مصر، الراجل ده أب وأخ وجار وكل حاجة حلوة في الدنيا بالنسبة لي.. عم صلاح ده أنتيمي بجد، ومن الناس المحترمة العزيزة على قلبي جدا".





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