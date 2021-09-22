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عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:29 م
بن شرقي
بن شرقي
على خلاف

حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم النهائي من الدخول في مفاوضات للتعاقد مع النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

 

الأهلي يرفض ضم بن شرقي

 

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة وجود مفاوضات بين مسؤولي القلعة الحمراء و أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

 

وأكد المصدر أن كل ما تردد بشأن ارتباط مسؤولي القلعة الحمراء بالتفاوض مع أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ليس له أى أساس من الصحة.

 

وتابع المصدر موضحا أن الأهلي لم يدخل فى أية مفاوضات مع أشرف بن شرقي لاعب الزمالك من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أن الأهلي ليس له علاقة بعدم تجديد اللاعب عقده فريقه.

 

وأتم المصدر موضحا أن أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خارج حسابات الأهلي تماما خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

الجدير بالذكر أن عقد أشرف بن شرقي ينتهى مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأى فريق في يناير القادم.

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