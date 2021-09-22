رمضان الشحات: 3 وزارات وراء إقامة معرض أهلاً مدارس لتوفير احتياجات المواطنين

أكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على التكامل بين أجهزة الدولة خاصة وزارات الداخلية والدفاع والتموين من أجل توفير السلع من اجل المواطنين ، إضافة إلى مشاركة الغرف التجارية في مثل تلك المعارض.





وقال الشحات، في تصريحات صحفية خلال افتتاح معرض أهلاً مدارس الجيزة، إن المعارض متواجدة في الشوارع بالمحافظات وذلك من خلال السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين ، و من خلال منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية ، إضافة إلي منافذ الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة ، وفلسفة وجود تلك المعارض في مختلف المحافظات هو التوفير في عملية التنقل و تخفيض سعر السلعة التي يحتاجها .





واضاف الشحات أن الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية اعتمدت على استراتيجية ضخمة وهي المعارض ، مشيرا الي ان تلك المعارض هي القوة الضاربة مثل أهلا رمضان وأهلا مدارس ، كما أن وزير التموين أعلن عن أن نسب المشاركة المصرية في تلك المنتجات وصلت إلي 75% و80% وذلك لتشجيع المنتج المصري .