Advertisements

رمضان الشحات: 3 وزارات وراء إقامة معرض أهلاً مدارس لتوفير احتياجات المواطنين

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
أكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على التكامل بين أجهزة الدولة خاصة وزارات الداخلية والدفاع والتموين من أجل توفير السلع من اجل المواطنين ، إضافة إلى مشاركة الغرف التجارية في مثل تلك المعارض.

وقال الشحات، في تصريحات صحفية خلال افتتاح معرض أهلاً مدارس الجيزة، إن المعارض  متواجدة في الشوارع بالمحافظات وذلك من خلال السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين ، و من خلال منافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية ، إضافة إلي منافذ الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة ، وفلسفة وجود تلك المعارض في مختلف المحافظات هو التوفير في عملية التنقل و تخفيض سعر السلعة التي يحتاجها .

واضاف الشحات أن الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية اعتمدت على استراتيجية ضخمة وهي المعارض ، مشيرا الي ان تلك المعارض هي القوة الضاربة مثل أهلا رمضان وأهلا مدارس ، كما أن وزير التموين أعلن عن أن نسب المشاركة المصرية في تلك المنتجات وصلت إلي 75% و80% وذلك لتشجيع المنتج المصري .

أخبار تهمك

3 مدربين مرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

بوكتينيو يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

منذ نصف ساعة

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ ثلث ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ أقل من ساعة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

07:28 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

08:29 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements