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"ع الدوغرى ".. أول دويتو لــ أحمد سعد ومصطفى حجاج

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:50 م
مصطفى حجاج واحمد سعد
مصطفى حجاج واحمد سعد
منار أشرف داود
كعادته يحب الفنان أحمد سعد أن يقدم أعمال غنائية جديدة مختلفة ومتميزة، ويتعاون لأول مرة بدويتو غنائي مع المطرب الفنان مصطفى حجاج فى أغنية جديدة بعنوان "ع الدوغرى" إنتاج شركة "مزيكا".

عبر كلا ًمن أحمد سعد، ومصطفى حجاج عن سعادتهما بهذا اللقاء الفني وأشادا بهذا التعاون، ووضحت حالة التفاهم والحب بين الثنائي أثناء كواليس التصوير الفوتوغرافي بستوديو المصور شريف قمر حيث جمع بين الثنائى العديد من المواقف الطريفة.

أغنية "ع الدوغرى" طرحتها شركة "مزيكا" بالتعاون مع NJ Music Production وهى الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع موسيقى احمد حسام والهامى دهيمة.. وتقول كلماتها:..

احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش
وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش
إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش
عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش
الخوف مايخوفناش
فبلاش تناطحنا بلاش
بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش
إبلع
ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه
وبنجري ومابنهداش

الكلمات المفتاحية

مصطفى حجاج مزيكا ع الدوغري الفجر أحمد سعد

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