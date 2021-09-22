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العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:12 م
عزاء البطل أحمد إدريس
عزاء البطل أحمد إدريس
فيروز حسني
شارك مساء اليوم الأربعاء العشرات في عزاء الصول ''أحمد إدريس"، صاحب الشفرة النوبية في حرب 1973، بمنطقة العطارين بمقر جمعية أبناء النوبة بالإسكندرية، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 84 عاما، ودفن بمقابر العائلة أمس الثلاثاء بمنطقة الكنج مريوط غرب الإسكندرية.

ولد الصول "أحمد محمد أحمد إدريس"، بقرية توماس وعافية بمحافظة أسوان، وهو صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة في حرب أكتوبر، وعمل لمدة ٤٥ عام في خدمة الجيش المصري، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل محل إقامته في "كينج مريوط"، أمس الثلاثاء وبعد أيام قليلة من خروجه من المستشفى.

و قال "إيهاب إدريس" نجل البطل الراحل، إن والده قد أوصى أن يكفن في ملابس الإحرام التي اشتراها لأداء شعائر الحج، وكان رجلًا يفتخر به الجميع بالإضافة لسماحة وجهه وحسن خلقه، وكان محبوبًا من الكل، ويستحق تكريم عظيم يليق به، كبطل من الأبطال المشاركين في حرب اكتوبر.
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)
العشرات يشاركون في عزاء البطل "أحمد إدريس" صاحب شفرة حرب أكتوبر (صور)

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