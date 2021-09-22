هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)

شهد شارع 15 مايو بشبرا الخيمة، مساء اليوم الأربعاء، هبوط أرضي، بسبب تفريغ هوائي أسفل التربة، وانتقلت الأجهزة التنفيذية لموقع الهبوط، وجرى فرض كردون أمني حول الموقع وجاري العمل على معالجة آثار الهبوط.



تلقت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بحي شرق شبرا الخيمة، إخطارًا بوجود هبوط أرضي بشارع 15 مايو أمام قسم ثان شبرا الخيمة.



انتقل على الفور اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا لموقع الحدث، برفقة شرطك المرافق، وجرى استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحب وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط، والتدخل السريع لاستكشاف ومعالجة آثار الهبوط.



وبالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائي أسفل التربة، وجرى معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، وعمل سياج أمني، وردم الهبوط بالتربة الرملية، لسد جميع الفراغات والحفاظ على مرفق الغاز ثم تغطيتها بطبقة من الخرسانة الجاهزة، لإعادة الأمور لسابقه، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.