Advertisements

هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:14 م
هبوط أرضي شبرا
هبوط أرضي شبرا
محمد ضوه
شهد شارع 15 مايو بشبرا الخيمة، مساء اليوم الأربعاء، هبوط أرضي، بسبب تفريغ هوائي أسفل التربة، وانتقلت الأجهزة التنفيذية لموقع الهبوط، وجرى فرض كردون أمني حول الموقع وجاري العمل على معالجة آثار الهبوط.

تلقت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات بحي شرق شبرا الخيمة، إخطارًا بوجود هبوط أرضي بشارع 15 مايو أمام قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقل على الفور اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا لموقع الحدث، برفقة شرطك المرافق، وجرى استدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحب وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط، والتدخل السريع لاستكشاف ومعالجة آثار الهبوط.

وبالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائي أسفل التربة، وجرى معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي، وعمل سياج أمني، وردم الهبوط بالتربة الرملية، لسد جميع الفراغات والحفاظ على مرفق الغاز ثم تغطيتها بطبقة من الخرسانة الجاهزة، لإعادة الأمور لسابقه، وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.
هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)
هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)
هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)
هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)
هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)
هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)

الكلمات المفتاحية

هبوط أرضي شبرا الخيمة اخبار مصر اخبار الحوادث

أخبار تهمك

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بوكتينيو يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

منذ نصف ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ ثلث ساعة

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

3 مدربين مرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

هبوط أرضى مفاجئ بطوخ إثر انفجار خط المياه الرئيسي بالدير (صور)

هبوط أرضي بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة (صور)

القليوبية اليوم.."هبوط أرضي بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة.. وإطلاق إشارة المبادرة الرئاسية "نور حياة" بالمدارس

انهيار شدة بكوبري ميدان الساعة.. والمحافظة تصدر بيان مهم

محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير شارع جسر السويس بنسبة ٩٨٪؜

هبوط أرضي مفاجئ في اللبان بالإسكندرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

07:28 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

08:29 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements