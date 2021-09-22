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مصرع عامل صعقاً بالكهرباء أثناء أعمال الصيانة بقرية سنهور في الفيوم

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:16 م
نقل العامل المتوفي
نقل العامل المتوفي
الفيوم: ريهام على
لقي العامل حمادة فتحي ذكي مصرعه صعقٱ بالكهرباء بمنطقة عزبة جاب الله التابعة لمركز شرطة سنهور بعد المقابر أثناء تأدية عمله في صيانة أسلاك الإنارة.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد أسامة أبو طالب مامؤر مركز شرطة سنهور بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة وفاة لعامل يعمل بشركة الكهرباء بمركز سنورس أثناء صيانة الأسلاك الكهربائية بعزبة جاب الله

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنهور برئاسة الرائد محمد عشري رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة موظف الكهرباء يدعي حمادة فتحي ذكي صعقٱ بالكهرباء اثناء تأدية عمله بعد مقابر سنهور امام عزبة جاب الله

وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة تقرير تفصيلية من الطب الشرعي وأسباب الوفاة.

كما طالبت مباحث المركز بعمل التحريات الازمة لمعرفة أسباب الوفاة وهل يوجد شبه جنائية من عدمه

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