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مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، المقرر انطلاقها يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين:

- الخميس 23 سبتمبر

النصر ضد الباطن، 5:25 بتوقيت القاهرة، 6:25 بتوقيت مكة المكرمة.
الفيحاء ضد الأهلي، 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الطائي ضد الاتفاق، 5:45 بتوقيت القاهرة، 6:45 بتوقيت مكة المكرمة.
الشباب ضد الهلال، 7:25 بتوقيت القاهرة، 8:25 بتوقيت مكة المكرمة.

- الجمعة 24 سبتمبر

أبها ضد ضمك، 5:40 بتوقيت القاهرة، 6:40 بتوقيت مكة المكرمة.
اتحاد جدة ضد التعاون، 7:25 بتوقيت القاهرة، 8:25 بتوقيت مكة المكرمة.

- السبت 25 سبتمبر

الفتح ضد الحزم، 5:15 بتوقيت القاهرة، و6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

الرائد ضد الفيصلي، 7:25 بتوقيت القاهرة، 8:25 بتوقيت مكة المكرمة.

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الهلال النصر الشباب الدوري السعودي الاهلي

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