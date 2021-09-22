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جامعة جازان تطلق حملة التبرع بالدم ضمن احتفالها باليوم الوطني

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أطلق المستشفى الجامعي بجامعة جازان حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى الأمير محمد بن ناصر ووحدة خدمة المجتمع وريادة الأعمال بكلية الطب حملة للتبرع تحت شعار "دام _ دمك".

وأوضح مساعد المشرف العام على إدارة الخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور عبدالعزيز الحازمي أن الحملة تأتي ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 91 المصادف، وفي إطار الشراكة المجتمعية للجامعة وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء لنشر ثقافة التبرع بالدم.

وأكد على أهمية الحملة التي تستمر عدة أيام تستقبل خلالها المتبرعين من منسوبي الجامعة والمجتمع بوجه عام عدة أيام من التاسعة صباحاً إلى 10 مساءً وذلك لزيادة المخزون بما يخدم المرضى في المنطقة.

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جامعة جازان جازن

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