بوكيتينو يخطط لتجهيز ميسي لمواجهة مانشستر سيتي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي حسم قراره بشأن الدفع بنجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة مونبلييه المقبلة في الدوري الفرنسي.





وأفادت التقارير بأنه تأكد غياب ميسي عن مباراة اليوم أمام ميتز في الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي بسبب الإصابة على أن يكون جاهزًا قبل مواجهة السبت أمام مونبلييه.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أن بوكيتينو يرفض الاستعجال في الدفع بميسي مع منحه مزيدا من الوقت من أجل التعافي.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بوكيتينو يخطط أن يكون ميسي في كامل لياقته قبل مباراة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن عن إصابة ميسي بكدمة في ركبته اليسرى، حيث تعرض لها أثناء مباراة ليون الأخيرة في الدوري الفرنسي.





ولفتت الصحيفة الفرنسية أن قرار بوكيتينو باستبدال ميسي أمام ليون كان قد أثار غضب البرغوث الأرجنتيني الذي رفض مصافحة المدير الفني الأرجنتيني بعد الخروج من الملعب.