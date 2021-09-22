Advertisements

بوكيتينو يخطط لتجهيز ميسي لمواجهة مانشستر سيتي

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:31 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي حسم قراره بشأن الدفع بنجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة مونبلييه المقبلة في الدوري الفرنسي.

وأفادت التقارير بأنه تأكد غياب ميسي عن مباراة اليوم أمام ميتز في الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي بسبب الإصابة على أن يكون جاهزًا قبل مواجهة السبت أمام مونبلييه.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن بوكيتينو يرفض الاستعجال في الدفع بميسي مع منحه مزيدا من الوقت من أجل التعافي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن بوكيتينو يخطط أن يكون ميسي في كامل لياقته قبل مباراة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن عن إصابة ميسي بكدمة في ركبته اليسرى، حيث تعرض لها أثناء مباراة ليون الأخيرة في الدوري الفرنسي.

ولفتت الصحيفة الفرنسية أن قرار بوكيتينو باستبدال ميسي أمام ليون كان قد أثار غضب البرغوث الأرجنتيني الذي رفض مصافحة المدير الفني الأرجنتيني بعد الخروج من الملعب.
Reham

الكلمات المفتاحية

نيمار ميسي بوكيتينو باريس

أخبار تهمك

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ ثلث ساعة

3 مدربين مرشحين لخلافة كومان في برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ أقل من ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بوكتينيو يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بوكيتينو يرشح مانشستر سيتي لعبور فريقه والتأهل إلى نصف النهائي

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع "ميسي الجديد"

مانشستر سيتي ينتظر الخطوة الأهم من ميسي

مانشستر سيتي يستبعد 5 من نجومه في صفقة ميسي

مفاجأة.. مانشستر سيتي يطلب ضم ميسي مجانا

تفاصيل راتب ميسي في مانشستر سيتي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

07:28 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

08:29 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements