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تاج الدين: يمكن التطعيم بلقاحي كورونا والإنفلونزا معا بشرط (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:36 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال المستشار محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنه يمكن لبعض الفئات أن تحصل على لقاحي فيروس كورونا والأنفلونزا في يوم واحد، ولكن يفضل أن يكون هناك فترة بينية بين للقاحين على الأقل أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف: "تاج الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "التطعيم الرباعي للأنفلونزا الموسمية مستهدف التطعيم به لكل من أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، أصحاب الأمراض المناعية، أصحاب الأمراض التنفسية والأطفال".

وتابع: "مازال هناك أزمة عالمية في إنتاج اللقاحات، ولذلك سعت مصر إلى توفير أكبر قدر من اللقاحات للشعب المصري، ومصر عايزة توصل اللقاحات للمصريين بفضل العلاقات والخبرة وتم توفيرها من مصادر مختلفة ولاسيما وأن قارة أفريقيا حتى الآن لم يزيد تطعيمها من 2 إلى 2.5%، حتى أنه تم توفير اللقاحات والأموال الكثيرة للحصول عليها حتى توفيرها للمسافرين للخارج".

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