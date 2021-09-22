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تصريح هام لوزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 08:36 م
سامح شكري
سامح شكري
هدى عبدالرازق
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتطلع أن يتخذ الرئيس الكونغولي القرار والدعوة باستئناف مفاوضات سد النهضة.

وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء الأربعاء، إلى أن مصر أثبتت حسن نيتها، واستعدادها للتفاوض، ولكن التفاوض لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، مضيفا أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة يؤكد على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم في إطار مدة محددة، وبشكل سريع، وهذا هو ما تسعى له مصر.

وأضاف أن دعم المجتمع الدولي لحل أزمة سد النهضة لا غنى عنه، حيث أن ما نستمع إليه في إطار اللقاءات الثنائية هو تفهم كامل للطبيعة الوجودية لمياه الني بالنسبة لدولتي المصب مصر والسودان، وأهمية التوصل إلى إتفاق.

وتابع، "نحن لا نطالب بالخروج عن قواعد القانون الدولي والممارسات التي تتبعها العديد من الدول التي تدير أنهار مشتركة".

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لكونغو سد النهضة سامح شكري اخبار مصر

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