"مايكروسوفت" نستهدف تداول ٩٠ مليار عملية عبر منظومة الايصال الالكتروني

قالت ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت في مصر، إن الشركة تستهدف تداول ٩٠ مليار إيصال من أكثر من٤٠ مليون ممول ضريبي عبر منظومة الايصال الالكتروني التي أطلقتها وزارة المالية.





وأعلن وزير المالية محمد معيط اليوم في حضور السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان ر.كوهين إطلاق منظومة الايصال الالكتروني؛ لتتكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية ضمن استراجية الضرائب لميكنة الإجراءات الضريبية ومنع التهرب الضريبي.





وتابعت "عارف" خلال تصريحات على هامش إطلاق المرحلة التجريبية لمنظومة الفاتورة الالكترونية، ان الشركة سوف تسعى لخفض فترة المرحلة التجريبية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من ٦ شهور الي شهر واحد كما طالب وزير المالية محمد معيط.





واضافت ميرنا ان شركة مايكروسوفت تسعى لجلب افضل التقنيات التكنولوجية لدعم التحول الرقمي في مصر، مشيرة إلى أن منظومة الايصال الالكتروني سوف تتكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية التى تديرها الشركة؛ لدمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وإجراءات الفحص الضريبي الكترونيا، وحماية المستهلكين في رد السلع الغير مطابقة للمواصفات.