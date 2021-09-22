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الزمالك: نحتفظ بحقنا في اللجوء للفيفا في أزمة شيكابالا (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:04 م
شيكابالا
شيكابالا
كساب أحمد
قال عمرو الدردير، المتحدث باسم نادي الزمالك، إنه سيتم دراسة قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة الخاص بتخفيف عقوبة اللاعب شيكابالا.

وأكد "الدردير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الزمالك يحتفظ بحقه في اللجوء للمحكمة الرياضية أو الفيفا بعد دراسة القرارات، نافيا في الوقت ذاته حقيقة التصريحات الصادرة عن شيكابالا بشأن لجوئه إلى الفيفا.

واعتبر القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط أعلى من طموحات اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مضيفا أنه سيتم دراسة القرار بتأني قبل اتخاذ القرار المناسب.

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