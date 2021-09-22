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الهلال يفوز على الرجاء بثنائية وديا

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


حقق فريق الهلال بمطروح الفوز على نظيره فريق الرجاء بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء استعدادا للموسم الجديد .

ويستعد الرجاء لمباراة حرس الحدود في الثلاثين من سبتمبر الجاري في إنطلاقة مباريات الفريق المطروحي بالموسم الجديد بالقسم الثاني


وخلال فترة إعداده خاض الرجاء عدد من المباريات الودية حيث نجح في الفوز علي فريق شركة ميدو بأربعة أهداف مقابل هدفين، والفوز علي بدر بهدفين مقابل هدف، والفوز علي بروكسي بهدف، والفوز علي دلفي 0/3.

وخسر الفريق المطروحي في ثلاث مباريات من فاركو 1/3، ومن مياة البحيرة بهدف نظيف، وخسر من بلبيس أيضا بهدف، وخسر من سموحة 0/4.

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