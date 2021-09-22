عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

أبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبه من قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر بتوقيع غرامة قدرها ٣٠٠ ألف جنيه على اللاعبين وكل عضو بالجهاز الفني بعد خسارة كأس السوبر أمس.





وكشفت تقارير صحفية في جنوب إفريقيا بأن المدرب موسيماني اعترض على العقوبة الموقعة عليه وعلى الجهاز المعاون ويراها مبالغ فيها.





وأضافت بأن موسيماني يرفض هذه العقوبة وأبلغ مسؤولو الأهلي بها ويرى بأنه كبيرة.





وخسر الأهلي أمس أمام طلائع الجيش ٢-٣ بركلات الترجيح في نهائي كأس السوبر المصري بالمباراة التي جرت على استاد برج العرب بالإسكندرية .



