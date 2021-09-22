تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة المقبلة









تنطلق منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.





ويتواجد اتحاد جدة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه في الكلاسيكو أمام النصر بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الماضية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل انطلاق الجولة المقبلة:









1- اتحاد جدة برصيد 12 نقطة

2- الهلال برصيد 10 نقاط

3- الرائد برصيد 10 نقاط

4- الفتح برصيد 8 نقاط

5- ضمك برصيد 8 نقاط

6- الفيحاء برصيد 7 نقاط

7- الفيصلي برصيد 7 نقاط

8- النصر برصيد 6 نقاط

9- الاتفاق برصيد 6 نقاط

10- الأهلي برصيد 5 نقاط

11- الشباب برصيد 5 نقاط

12- الحزم برصيد 5 نقاط

13- الباطن برصيد 5 نقاط

14- أبها برصيد 4 نقاط

15- التعاون برصيد نقطتين

16- الطائي برصيد نقطة واحدة



