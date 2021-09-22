الولايات المتحدة تسلم أوغندا 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا





أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي، تسلم أوغندا 1.6 مليون لقاح مضاد لفيروس "كورونا" في مسعى لدعم البلاد في مواجهة الجائحة.





وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - وصول 1.6 مليون جرعة لقاح تبرعت بها الولايات المتحدة إلى أوغندا، ليصل إجمالي المساعدات الأمريكية 2.3 مليون جرعة حتى الآن تم تسليمها عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.





وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في أوغندا، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.





ووفق أحدث إحصائية لدائرة الصحة في البلاد، بلغ إجمالي الإصابات في أوغندا منذ بدء الوباء 122 ألف حالة بينما سجلت ما يربو عن 3 آلاف وفاة.



