احترقت على محور المشير.. "حماية المستهلك" يدعو صاحب سيارة فولفو للتواصل للحفاظ على حقوقه

دعا جهاز حماية المستهلك صاحب السيارة الفولفو إس 60 "s60" التي تم احتراقها اليوم بمحور المشير، بالتواصل مع الجهاز للوقوف علي أسباب الواقعة والمساعدة، متمنياً السلامة لقائد السيارة.





وذكر الجهاز أن هناك عدة وسائل للتواصل مع الجهاز وهى الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أى خط أرضى من خلال الرقم 19588 أو التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك فى 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية أو تواصل عبر رسائل ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.







