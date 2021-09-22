"الرقابة المالية" توضح تفاصيل وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج (فيديو)

كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل وثيقة التأمين الجديدة للمصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أنها وثيقة جديدة تمت بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين ووزارة شئون الهجرة.



وقال "عبد المعطي" في تصريحات ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء إن هذه الوثيقة عبارة عن مد الحماية التأمينية من الحوادث التي يتعرض لها المصري بالخارج والمشاكل التي يترتب عليها في نقل الجثمان في مصر، مشيرًا إلى أنها عبارة عن منتج تأميني جديد يغطي جميع المصريين العاملين في الخارج.



وأضاف أن هذه وثيقة اختيارية تعطى عند الحصول على ترخيص العمل تغطي حالتي الوفاة بحادث وما يترتب عليه من نقل الجثمان، موضحًا أن الدراسة المبدئية التي قامت بها هيئة الرقابة المالية قدرت قيمته في حدود 100 ألف جنيه تصرف للعامل في حالة وقوع حادث الوفاة بقسط مبدئي وتصل قيمته إلى 1 من الألف بما يقرب من 100 جنيه عن السنة.



