Advertisements

"الرقابة المالية" توضح تفاصيل وثيقة تأمين المصريين العاملين بالخارج (فيديو)

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:13 م
المستشار رضا عبد المعطي
المستشار رضا عبد المعطي
شيماء حسن
كشف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل وثيقة التأمين الجديدة للمصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى أنها وثيقة جديدة تمت بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين ووزارة شئون الهجرة.

وقال "عبد المعطي" في تصريحات ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء إن هذه الوثيقة عبارة عن مد الحماية التأمينية من الحوادث التي يتعرض لها المصري بالخارج والمشاكل التي يترتب عليها في نقل الجثمان في مصر، مشيرًا إلى أنها عبارة عن منتج تأميني جديد يغطي جميع المصريين العاملين في الخارج.

وأضاف أن هذه وثيقة اختيارية تعطى عند الحصول على ترخيص العمل تغطي حالتي الوفاة بحادث وما يترتب عليه من نقل الجثمان، موضحًا أن الدراسة المبدئية التي قامت بها هيئة الرقابة المالية قدرت قيمته في حدود 100 ألف جنيه تصرف للعامل في حالة وقوع حادث الوفاة بقسط مبدئي وتصل قيمته إلى 1 من الألف بما يقرب من 100 جنيه عن السنة.

الكلمات المفتاحية

وثيقة تامين المصريين المستشار رضا عبد المعطي الرقابة المالية

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة.. تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن تجديد عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجرها: هذا اللاعب لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يطالب بطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شوبير يفتح النار على موسيماني لهذه الأسباب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

مهند لاشين يكشف مفاجأة في انتقاله للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين

منذ أقل من ساعة

عاجل - أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"التعليم" تعلن إنشاء صندوق للتأمين على الطلاب باشتراك 3 جنيهات

الرقابة المالية : رفع قيمة التعويض لمصابى حوادث الطرق إلى 100 ألف جنيه

الرقابة المالية: مـدّ مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم بالخارج

الرقابة المالية: مـد مظلة الحماية التأمينية لكل المصريين أثناء سفرهم

التوعية بالتأمين على المعاملات المالية ضد المخاطر السيبرانية بالتعاون بين "الرقابة المالية" والبنك المركزي

توضيح هام من الرقابة المالية بشأن التأمين الإجباري على المصريين بالخارج

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - نجم الأهلي يُفجر أزمة كبرى

عاجل - أول رد فعل من موسيماني تجاه عقوبة الخطيب

09:05 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم بن شرقي

08:29 م

تحرك جديد من الأهلي لفسخ عقد الساحر

07:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

12:05 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements