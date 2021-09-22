"الزهيري" يتسلم رئاسة الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين لمدة عامين

تسلم علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، رئاسة الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين لمدة عامين، خلفًا للمغربي يوسف الفاسي الفهري، المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين.





ويأتي ذلك وفقا لما يتضمنه النظام الأساسي للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، بأن تتولى الدولة المضيفة للمؤتمر العام الأفروآسيوي رئاسة الاتحاد لمدة عامين، لحين انعقاد الدورة الجديدة للمؤتمر.



