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الزمالك يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين

الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 09:28 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي

 

تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لإنهاء ملف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، المتأخرة وكذلك مقدمات عقود الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة.

 

وتحاول إدارة الكرة حل الأزمة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن هناك مستحقات مالية متأخرة كثيرة للاعبين ما بين مستحقات شهرية ومكافآت الفوز بالمباريات ومكافأة الدوري.

 

وحدثت بعض الأزمات داخل نادي الزمالك خلال الأيام الماضية، والتى شهدت تمرد لاعبي الفريق وعدم خوض التدريبات حتى حل أزمة المستحقات.

 

بالإضافة إلى تقديم أسامة نبيه، المدرب العام، استقالته قبل التراجع عنها بعد تدخل اللاعبين وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق لحل الأزمة.

الكلمات المفتاحية

كورة رياضة الزمالك ازمة المستحقات أخبار الزمالك

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